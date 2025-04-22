Samsung всё же выпустит Galaxy Z Flip 7 не на своём чипе

Ранее сообщалось, что компания Samsung работает над оптимизацией собственного чипа Exynos 2500, чтобы подготовить его к запуску во второй половине 2025 года. По слухам, этот процессор планировали выпускать ограниченными партиями и использовать, в частности, в грядущем Galaxy Z Flip 7 — это позволило бы сократить расходы на комплектующие. Однако новая информация говорит о том, что складной смартфон уже прошёл все внутренние тесты — но с процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm. Это означает, что Samsung, возможно, пожертвует прибылью ради более мощной начинки. Если бы Galaxy Z Flip 7 действительно получил Exynos 2500, это могло бы серьёзно снизить затраты Samsung. Но если производство чипа на заводах Samsung Foundry всё ещё не достигло нужных объёмов, риск финансовых потерь становится слишком велик.

Кроме того, пока нет уверенности, что Exynos 2500 по производительности сможет соперничать с Snapdragon 8 Elite — а это может создать у потребителей ощущение, что они переплатили за устройство с менее мощным процессором. Если слух подтвердится, и в Galaxy Z Flip 7 действительно будет использоваться Snapdragon 8 Elite, то Galaxy Z Fold 7, скорее всего, тоже получит этот чип. Однако за флагманский чип Qualcomm придётся заплатить немалую цену, и Samsung, возможно, придётся либо снижать свою маржу, либо поднять стоимость устройств — а это уже ляжет на плечи покупателей. Пока ситуация выглядит неоднозначно как для покупателя, так и для производителя.
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