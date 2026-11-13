Samsung закрыла судебный спор о беспроводной зарядке

Компания Samsung урегулировала судебный спор в США, связанный с нарушением патентных прав при использовании функции Wireless PowerShare в смартфонах Galaxy. Компания, производитель микросхем для беспроводной зарядки Renesas Electronics America и истец WiPQTUS заключили внесудебное соглашение и совместно подали заявление об отзыве всех претензий. Wireless PowerShare позволяет заряжать совместимые Galaxy Watch, Galaxy Buds, другие смартфоны Galaxy и устройства с поддержкой стандарта Qi. Для этого достаточно положить их на заднюю панель смартфона Samsung. Функция впервые появилась в Galaxy S10 в 2019 году. В иске также фигурировали устройства серий Galaxy S20, S21 и S22, модели Galaxy Note 10 и Note 20, а также складные смартфоны серий Galaxy Z Flip и Z Fold.

Компания WiPQTUS подала иск в феврале 2023 года в Окружной суд США Восточного округа Техаса. Она утверждала, что технология Wireless PowerShare нарушает её патент 2018 года под названием Dual Mode Wireless Power Receiver. При этом WiPQTUS относится к категории компаний, которые владеют патентами, но самостоятельно не производят и не продают продукцию. В разбирательстве также участвовала Renesas, поставлявшая микросхемы беспроводной зарядки для смартфонов Samsung — компания подала встречный иск, заявив, что её компоненты не нарушают указанный патент. Согласно достигнутому соглашению, стороны обязуются не подавать новые иски по этому же вопросу. При этом суд не выносил решения о том, имело ли место нарушение патентных прав.