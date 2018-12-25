Samsung запускает новую серию смартфонов - Galaxy M

Samsung вскоре заменит свою серию Galaxy J новой линейкой Galaxy M начального уровня. И хотя сам Samsung пока не объявил об этом, новый список Bluetooth SIG подтвердил новую схему именования.

Пока речь идёт о производстве двух смартфонов Galaxy M — это Galaxy M10 и Galaxy M20. Оба аппарата будут функционировать под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo. Внутри Galaxy M10 ожидается восьмиъядерный процессор Exynos 7870, а также 3 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 16 или 32 Гбайт. Смартфон должен иметь 5,6-дюймовый ЖК-дисплей, алюминиевый корпус, 13-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельный датчик селфи и батарею на 3000 мАч.

Galaxy M10 станет доступным в начале января вместе с Galaxy M20 и Galaxy M30. Ценообразование пока остается неясным.