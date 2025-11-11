SanDisk выпустила ультракомпактный внешний SSD

Компания SanDisk представила, по её словам, самый маленький в мире флеш-накопитель USB Type-C объёмом 1 терабайт — настолько компактный, что его можно просто вставить в ноутбук и забыть о нём. Модель под названием Extreme Fit по размеру лишь немного больше беспроводного адаптера от мыши Logitech. Она выполнена в Г-образной форме, вставляется в порт USB Type-C и чуть выступает вверх, а не вбок, благодаря чему корпус устройства практически заподлицо с ноутбуком. Тем не менее, накопитель немного выдаётся наружу, чтобы крышка ноутбука не задевала его при закрытии.

SanDisk позиционирует Extreme Fit как решение для постоянного подключения — фактически, это способ расширить память ноутбука или ПК без необходимости носить с собой внешний диск. Однако при транспортировке устройства стоит быть осторожным — тонкий корпус действительно снижает риск зацепиться за что-то и сломать флешку, но разъёмы USB Type-C не рассчитаны на значительные физические нагрузки. Накопитель выпускается в версиях на 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, причём именно последняя вызывает наибольший интерес. Модель использует интерфейс USB 3.2 Gen 1 и обеспечивает скорость передачи данных до 400 МБ/сек (у версии на 64 ГБ — до 300 МБ/сек). Конечно, рекордов производительности ждать не стоит, но цель устройства — не скорость, а компактность. Всё же ничего подобного на современном рынке просто нет, что явно понравится энтузиастам, желающим получить нечто большее, чем просто накопитель.
HONOR исследовала эмоции от прикосновений в честь выхода ноу…
Компания HONOR представила ультралегкий ноутбук MagicBook Art 14 в новом цвете, сопроводив запуск необычн…
Logitech выпустила стилус для Apple Vision Pro…
Компания Logitech выпустила цифровой стилус для гарнитуры Apple Vision Pro, который упрощает процесс пись…
Представлен игровой ноутбук XMG CORE 15…
Компания XMG пополнила ассортимент ноутбуков моделями CORE 15 (M25) и CORE 16 (M25) с 15,3- и 16-дюймовым…
Apple готовит релиз сразу трёх устройств на чипе M5…
Apple готовится представить сразу три новых устройства, и все они, по данным инсайдеров, будут оснащены н…
Alan Wake 2 запустили на MacBook Pro…
Alan Wake 2 вышла чуть больше двух лет назад, но до сих пор остаётся лучшей демонстрацией возможностей Re…
Официально: ноутбук Motorola Moto Book 60 Pro готов к выходу…
Компания Motorola объявила, что 6 сентября в Индии состоится релиз ноутбука Moto Book 60 Pro. Производите…
Ноутбук Lenovo Lecoo Air 16 Core Edition оценили в 700 долла…
Компания Lenovo пополнила ассортимент тонких и лёгких ноутбуков моделью Lecoo Air 16 Core Edition, котора…
Представлен легкий ноутбук GeekBook X14 Pro на Core Ultra 9 …
Компания Geekom пополнила ассортимент ноутбуков моделью GeekBook X14 Pro, которая получила корпус из магн…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor