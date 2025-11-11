SanDisk выпустила ультракомпактный внешний SSD

Компания SanDisk представила, по её словам, самый маленький в мире флеш-накопитель USB Type-C объёмом 1 терабайт — настолько компактный, что его можно просто вставить в ноутбук и забыть о нём. Модель под названием Extreme Fit по размеру лишь немного больше беспроводного адаптера от мыши Logitech. Она выполнена в Г-образной форме, вставляется в порт USB Type-C и чуть выступает вверх, а не вбок, благодаря чему корпус устройства практически заподлицо с ноутбуком. Тем не менее, накопитель немного выдаётся наружу, чтобы крышка ноутбука не задевала его при закрытии.

SanDisk позиционирует Extreme Fit как решение для постоянного подключения — фактически, это способ расширить память ноутбука или ПК без необходимости носить с собой внешний диск. Однако при транспортировке устройства стоит быть осторожным — тонкий корпус действительно снижает риск зацепиться за что-то и сломать флешку, но разъёмы USB Type-C не рассчитаны на значительные физические нагрузки. Накопитель выпускается в версиях на 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, причём именно последняя вызывает наибольший интерес. Модель использует интерфейс USB 3.2 Gen 1 и обеспечивает скорость передачи данных до 400 МБ/сек (у версии на 64 ГБ — до 300 МБ/сек). Конечно, рекордов производительности ждать не стоит, но цель устройства — не скорость, а компактность. Всё же ничего подобного на современном рынке просто нет, что явно понравится энтузиастам, желающим получить нечто большее, чем просто накопитель.