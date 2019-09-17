Sapphire представила Nitro + Radeon RX 5700 XT

В качестве основы производитель использует поколение AMD Navi с архитектурой RDNA.

Графический процессор Navi-10 с 2560 шейдерными модулями работает с 8 ГБ памяти GDDR6 с тактовой частотой 1750 МГц. В играх частота увеличивается до 1,905 МГц.

Sapphire заявляет об энергопотреблении в 265 Вт. Питание карты осуществляется с помощью 8-контактного и одного 6-контактного разъема.

Для охлаждения карты используется два осевых вентилятора диаметром 95 мм, середина - 87 мм. Максимальная скорость вращения составляет 3200 об/мин.

Видеокарта оснащена RGB подсветкой, которая управляется с помощью TriXX NITRO Glow.

Стоимость модели 500 евро.