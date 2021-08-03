Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6600 XT NITRO + и Pulse

Sapphire представила свои варианты видеокарт серии Radeon RX 6600 XT. Две модели Radeon RX 6600 XT NITRO + и Pulse имеют схожий дизайн, оснащены двумя вентиляторами, металлической задней пластиной. Новинки включают поддержку игровых технологий архитектуры AMD RDNA 2.

Видеокарта Sapphire Radeon RX 6600 XT NITRO+ предлагает повышенные частоты. В отличии от версии Pulse, NITRO + имеет более толстый радиатор. Модель получила подсветку RGB. Radeon RX 6600 XT NITRO + использует один 8-контактный разъем питания GPU.

Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse сочетает в себе простой дизайн с фирменной отделкой Pulse. Модель не имеет подсветки и двойного BIOS. Видеокарта предлагает частоты, приближенные к заводским. Ожидается, что цена карты также будет приближена к оригинальной версии.

Когда видеокарты появятся на рынке производитель не раскрыл, как и их цену.