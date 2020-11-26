Sapphire представила видеокарты семейства NITRO+ AMD Radeon RX 6800

Sapphire представила три видеокарты: NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT, NITRO+ AMD Radeon RX 6800 и NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT Special Edition. Все модели имею 16 Гб видеопамяти GDDR6.
Видеокарты семейства Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 6800 получили заводской разгон и усовершенствованную систему охлаждения Tri-X. Уникальная конструкция видеокарты и подсистема питания позволяет стабильно держать высокую тактовую частоту, что так необходимо геймерам.
Все карты поддерживают функцию Dual BIOS, позволяющую выбирать между режимом максимальной производительности и бесшумным режимом для повышения комфортности игрового процесса.