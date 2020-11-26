Sapphire представила видеокарты семейства NITRO+ AMD Radeon RX 6800

Компания Sapphire представила свои видеокарты семейства NITRO+ AMD Radeon RX 6800. Видеокарты NITRO+ AMD Radeon RX 6800 призваны обеспечить высокую производительность в играх с разрешением 4K, благодаря архитектуре AMD RDNA 2 с новейшими технологиями, включая аппаратные ускорители трассировки лучей, буферную память Infinity Cache, Smart Access Memory и поддержку Directx 12 Ultimate.

Sapphire представила три видеокарты: NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT, NITRO+ AMD Radeon RX 6800 и NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT Special Edition. Все модели имею 16 Гб видеопамяти GDDR6.

Видеокарты семейства Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 6800 получили заводской разгон и усовершенствованную систему охлаждения Tri-X. Уникальная конструкция видеокарты и подсистема питания позволяет стабильно держать высокую тактовую частоту, что так необходимо геймерам.

Все карты поддерживают функцию Dual BIOS, позволяющую выбирать между режимом максимальной производительности и бесшумным режимом для повышения комфортности игрового процесса.