Sapphire представила видеокарту Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition

Помимо видеокарты Radeon RX 6900 XT Toxic компания Sapphire представила версию Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition. Это модернизированная версия, которая предлагает более высокие частоты благодаря графическому процессору Navi 21 XTXH.

Видеокарта имеет стильный дизайн. Используется система охлаждения Sapphire Toxic AIO с 360-мм радиатором и тремя 120-вентиляторами. Охлаждающая система обеспечивает стабильные температуры для максимального разгона. Функция TOXIC Boost позволяет разогнать видеокарту до 2730 МГц.

Кожух RX 6900 XT Toxic Extreme Edition имеет встроенные светодиоды ARGB. Есть функция двойного BIOS. Видеовыходы: один HDMI, три порта Displayport. Потребляемая мощность 430 Вт, длина видеокарты составляет 270 мм. Питание осуществляется через два 8-контактных и один 6-контактный разъем питания.

Магазины предлагают разный ценник на видеокарту Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition, но цена начинается от 2599 евро.

Комментарии и отзывы Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition
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