Sapphire выходит на рынок корпусов ПК с новой моделью Nitro M01

Компания Sapphire разработала компьютерный корпус Nitro M01.

Корпус выглядит стильно, одна из боковых панелей выполнена из закаленного стекла, а другая с вентиляционными отверстиями для лучшей продуваемости.

Nitro M01 поддерживает материнские платы ITX и M-ATX форм-фактора, блоки питания ATX и SFX, видеокарты длиной до 335 мм и кулер высотой 155 мм. Он комплектуется кронштейном для систем водяного охлаждения 240 мм.

Корпус оснащен двумя 120 мм вентиляторами с подсветкой, кроме того, можно добавить еще два 120 мм на нижнюю панель и 92 мм на заднюю. На верхней панели есть два порта USB 3.0, кнопка питания и кнопка управления RGB.

Доступность и стоимость корпуса не раскрыты.