Sapphire выпускает RX 5700 XT NITRO + Special Edition

2019-11-28, Автор - Ramil; Продукт - RX 5700 XT NITRO; [27]

Sapphire повысил производительность на 6%, они разогнали память до 14,4 Гбит/с и увеличили тактовую частоту GPU до 2035 МГц. А с помощью Sapphire Trixx Boost пользователь может самостоятельно увеличить производительность. Для обеспечения стабильной работы при таких разгонах используется охлаждение Tri-X. Система охлаждения из трех вентиляторов.

Графический процессор должен выдерживать температуру ниже 75%. RX 5700 XT NITRO + Special Edition имеет 8+1+2 фазную схему питания, что дает возможность выжать из видеокарты максимум производительности. Уровень шума ниже на 13 дБа, чем у стандартной RX 5700 XT. Вентиляторы оснащены подсветкой ARGB. Sapphire NITRO + RX 5700 XT уже доступно по цене в 439.99 евро.

Комментарии и отзывы RX 5700 XT NITRO
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