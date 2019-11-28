Sapphire выпускает RX 5700 XT NITRO + Special Edition

Sapphire повысил производительность на 6%, они разогнали память до 14,4 Гбит/с и увеличили тактовую частоту GPU до 2035 МГц. А с помощью Sapphire Trixx Boost пользователь может самостоятельно увеличить производительность. Для обеспечения стабильной работы при таких разгонах используется охлаждение Tri-X. Система охлаждения из трех вентиляторов.

Графический процессор должен выдерживать температуру ниже 75%. RX 5700 XT NITRO + Special Edition имеет 8+1+2 фазную схему питания, что дает возможность выжать из видеокарты максимум производительности. Уровень шума ниже на 13 дБа, чем у стандартной RX 5700 XT. Вентиляторы оснащены подсветкой ARGB. Sapphire NITRO + RX 5700 XT уже доступно по цене в 439.99 евро.