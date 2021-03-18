Sapphire выпустила видеокарту NITRO+ Radeon RX 6700 XT

Sapphire объявила о выпуске видеокарты NITRO+ Radeon RX 6700 XT.

Видеокарта отличается красивым дизайном, которую дополняет подсветка ARGB на кожухе и на металлической пластине. Sapphire NITRO+ RX 6700 XT оснащена вентилятором с лопастями новой гибридной конструкции, сочетающим основные достоинства традиционного осевого вентилятора и нагнетательного вентилятора.

Уникальная система охлаждения Tri-X использует два вентилятора одного размера и один меньшего. 11-фазная схема цифрового питания распределяет и рассеивает тепло более равномерно, что позволяет использовать весь потенциал новой архитектуры AMD RDNA 2. Кроме того, модель поддерживает функцию Dual BIOS. Длина видеокарты составляет 310,05 мм.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с эффективной тактовой частотой 16 Гбит/с и 96 МБ кэш-памяти Infinity. Карта демонстрирует турбо-частоту до 2622 МГц и динамическую частоту в играх 2548 МГц. NITRO+ RX 6700 XT предлагает полный набор функций новой архитектуры AMD RDNA 2, таких как аппаратное ускорение DirectX Raytracing (DXR), буферную память AMD Infinity Cache, AMD Smart Access Memory и поддержку DirectX 12 Ultimate.

Новинка поддерживает до 4 видеовыходов, включая 1 x HDMI 2.1 VRR и FRL и 3 x Display Port 1.4 с DSC, позволяя подключать самые современные мониторы. Видеокарта Sapphire NITRO+ RX 6700 XT уже поступила в продажу.