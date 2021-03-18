Sapphire выпустила видеокарту PULSE Radeon RX 6700 XT.

Видеокарта построена на новой архитектуре AMD RDNA 2 с новейшими технологиями для превосходного игрового процесса. Набор функций включает: аппаратное ускорение DirectX Raytracing (DXR), буферная память AMD Infinity Cache, AMD Smart Access Memory и поддержка DirectX 12 Ultimate.

PULSE Radeon RX 6700 XT выполнена в строгом дизайне с черным кожухом и металлической пластиной с гравировкой пульса. Система охлаждения Dual-X обеспечивает низкие температуры при максимальной нагрузке. Длина видеокарты 260 мм, занимает она 2,2 слота. Потребляемая мощность 230 Вт. Видеовыходы: один порт HDMI и три разъема DisplayPort.

Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT оснащена 12 Гб видеопамяти GDDR6 с эффективной тактовой частотой 16 Гбит/с и 96 МБ кэш-памяти Infinity. Карта имеет 2560 потоковых процессора, работающих с турбо-частотой до 2581 МГц и динамической частотой в играх до 2424 МГц.

С помощью функции TriXX Boost игру будут запускаться с более высоким значением FPS, незначительно уменьшая разрешение и увеличивая масштаб конечного видеоизображения за счет интеграции Radeon Image Sharpening. Видеокарта SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT уже поступила в продажу.