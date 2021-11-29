Sapphire выпустит ещё две видеокарты для майнеров

Об этом знают далеко не все, но на самом деле в период дефицита полупроводников многие компании-партнёры AMD производят и весьма активно продают видеокарты, которые были созданы исключительно для майнинга криптовалюты. Естественно, это делается для того, чтобы не разочаровывать геймеров, которые постоянно слушают новости о том, что у производителей нет видеокарт в наличии, и чаще всего эти видеокарты даже не добавляют на официальные сайты компаний. И сегодня появилась информация о том, что Sapphire выпустила сразу две видеокарты на графических процессорах от компании AMD, которые полностью созданы для майнеров и никак не подойдут обычным пользователям. Новость, конечно, скорее грустная, чем наоборот, но в этом есть вполне закономерная причина — такие видеокарты обычно даже без гарантийных обязательств продаются на ура.

Дело в том, что две новые видеокарты Sapphire GPRO X080 и Sapphire GPRO X060 сразу на момент продажи уходят с перечислением доходности от добычи криптовалюты — производитель указывает хэшрейт, так что вы можете посчитать, за сколько окупится видеокарта с ценником в 550 евро (пока что видеокарты продают только в Европе). Конечно, для тех, кто занимается добычей криптовалюты, это интересное решение, тогда как для геймеров — ужасная новость. Ведь если компания выпускает видеокарту для майнинга, а не для игр, то это более выгодное занятие и в будущем тенденция лишь ухудшится. Так что ждать понижения цен на видеокарты явно не стоит.