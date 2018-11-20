Satechi Aluminum за 45 долларов

В последнее время на рынке беспроводных зарядок настоящий бум – разработчики со всей планеты работают над тем, чтобы предоставить потребителю самое крутое и доступное решение. Вот в свет вышла и новая зарядка по стандарту Qi под названием Satechi Aluminum Type-C PD & QC Wireless Charger. Название, конечно, довольно длинное, но главное здесь не это. Продавать зарядку планируют всего за 45 долларов – это довольно дешево даже для малоизвестной компании. За эту сумму вы получаете стильную беспроводную зарядку, которая отлично справляется с поставленными задачами. Пока что точных тестов скорости зарядки нет, но подобные продукты рассчитаны немного на другое. Здесь важнее отсутствие кабеля, который многим не очень нравится втыкать в смартфон.