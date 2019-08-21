Саундбар-динамик Canvas украсит ваш LG OLED-телевизор

OLED-динамик Canvas предлагает совершенно новую опцию, выступая в качестве подставки для вашего телевизора, обеспечивая при этом широкую звуковую сцену Hi-Fi для сопровождения ваших любимых фильмов и телепередач.

Подставка выполненная в роскошных цветах, плотно прилегает к телевизору, придавая ему более цельный вид, чем отдельная звуковая панель. Лицевая панель съемная, что позволяет вам менять цвета в соответствии с вашей мебелью.

Canvas представляет собой 40-фунтовую коробку с двумя шестидюймовыми динамиками SB Acoustics, поддерживающими низкие и средние частоты, и еще одну пару высокочастотных динамиков SC. Также имеется 4-канальный 200-ваттный усилитель с впечатляющей частотной характеристикой от 30 до 20000 Гц.

Его большой корпус вмещает 30 литров басового рефлекса, поэтому вам не нужно беспокоиться о добавлении сабвуфера для низких частот. Canvas подключается к телевизорам LG OLED через HDMI-ARC или оптический кабель, а для беспроводного аудио он будет поддерживать AirPlay 2, Chromecast, Tidal, Spotify Connect, Sonos Connect, DLNA и Bluetooth. Также есть аналоговое соединение, которое вы можете использовать для проигрывателей и другого оборудования.

55-дюймовая модель Canvas обойдется в $ 999, в то время как 65-дюймовая модель будет стоить $ 1099.