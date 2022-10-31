Сбер представил сразу два умных телевизора

Сегодня представители компании Сбер официально заявили о старте продаж сразу двух умных телевизоров под названиями Sber SBX-32H219TSS и Sber SBX-43F219TSS, которые предоставляют потенциальному покупателю возможность получить доступный продукт по вполне разумной цене. Стоит отметить, что у младшей модели диагональ дисплея составляет 32 дюйма, тогда как у топовой модели (на текущий момент — в будущем компания, вероятно, выпустит ещё несколько новинок) диагональ составляет уже 43 дюйма. Но главная особенность решения в том, что телевизоры работают на российской операционной системе Салют ТВ, которая даёт доступ к множеству развлекательного софта, стримингу контента и телеканалам. Отличное решение для тех, кто всегда хотел именно умный телевизор.

Например, потенциальные покупатели данных телевизоров получают до ста бесплатных каналов в «Смотрёшке», плюс доступ к различным видеохостингам и, что самое главное, есть возможность устанавливать софт из apk-файлов. Это значит, что вы можете скачать контент вроде какого-то приложения из интернета, установить его и таким образом получить доступ буквально к любому контенту в интернете помимо встроенного каталога софта. Крайне интересное решение, которое ещё и стоит недорого — самый доступный телевизор продают за 12 490 рублей, что очень даже достойно при такой диагонали и наборе функций. За старшую модель запрашивают 17 990 рублей, что, впрочем, тоже крайне привлекательная цена.
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