Schenker прогнозирует задержки новых ноутбуков из-за нехватки компонентов

Китай реагирует на новые вспышки нового варианта коронавируса частичными блокировками. Это может еще больше задержать появление ноутбуков с процессорами Intel Core 12-го поколения и видеокартами NVIDIA Ti, которые дебютировали в начале года. Некоторые заводы уже закрыты в Сучжоу. Узкие места в цепочке поставок и логистике, нехватка определенных типов чипов и рост цен уже на горизонте.

Хотя в прошлом году нехватка компонентов и чипов в первую очередь затронула рынок настольных ПК, сейчас ситуация угрожает стать более серьезной для производителей ноутбуков после недавних событий в Китае. Согласно отчету Forbes, местные власти отреагировали на вспышку Omicron в индустриальном парке Сучжоу на востоке Китая частичным приостановкам заводов, чтобы разорвать цепочки заражения. Текущие меры затрагивают такие заводы, как Bosch, производителя полупроводников United Microelectronics Corporation (UMC) и Samsung. Власти уже приказали другим производственным предприятиям временно закрыться и призвали к регулярным испытаниям и реорганизации персонала. Сучжоу является одним из центров развития высоких технологий в стране, а также здесь расположены заводы ODM-партнеров XMG, Uniwill и Clevo. Новые проблемы также возникают в области логистики, поскольку даже компоненты и ноутбуки, которые уже были произведены, часто доставляются на следующий завод или в страну назначения для продажи только с большой задержкой из-за к все более ограниченным транспортным ресурсам. Логистические компании уже работают на полную мощность, что еще больше увеличивает транспортные расходы и делает ноутбуки нового поколения заметно дороже. Это увеличение является дополнением к более высоким закупочным ценам на отдельные компоненты, основные материалы и сырье.