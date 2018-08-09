Scythe выпустила компьютерный корпус Gemini стоимостью в 60 долларов

Представлен компьютерный корпус Scythe Gemini, который получил панель из закаленного стекла и вентиляторы с подсветкой. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX. Внутри можно разместить до четырех карт расширения, а также аппарат позволяет задействовать один накопитель в форм-факторе 3,5 дюйма и два устройства хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 186 * 370 ** 365 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Оценивается новинка в 60 долларов.