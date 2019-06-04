Seasonic представила клавиатуру Wooting One

На выставке электроники Computex 2019 компания Seasonic представила не только блоки питания, но и клавиатуру. Новинка получила название Wooting One и является весьма интересным устройством — продукт основан на фирменных переключателях Flaretech, у которых есть инфракрасный сенсор и датчик нажатия. Это позволяет клавиатуре работать более точно и отслеживать ваши нажатия более оперативно. Во всем остальном продукт полностью основан на привычных механических переключателях с довольно приличным сроком службы и приятным откликом. Стоимость клавиатуры никто не называет, плюс в продажу новинка может попасть очень не скоро, ведь об этом тоже не говорят. Но, сам факт существования данной модели лично меня очень радует.