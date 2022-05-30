Seasonic выпустила корпус ARCH Q503 со встроенным блоком питания CONNECT

Компания Seasonic выпустила корпус ARCH Q503 со встроенным блоком питания CONNECT. Это корпус формата Mid-Tower ATX с прочным стальным корпусом и панелями из закаленного стекла с обеих сторон.

Новинка значительно упрощает сборку системы и прокладку кабелей. Боковые панели съемные, что также упрощает сборку компонентов в системе. Модель поставляется с тремя 120 мм предустановленными вентиляторами. Корпус поддерживает радиаторы сжо до 360 мм. Поддержка материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX, Micro ATX, ITX. Максимальная длина видеокарты 380, высота кулера до 165 мм.

Seasonic ARCH Q503 оснащен встроенным блоком питания с рейтингом эффективности 80 PLUS Gold. Панель ввода/вывода включает разъемы: два порта USB 3.0, аудиовыход, кнопку сброса и перезагрузки, а также USB Type-C.

Стоимость корпуса ARCH Q503 производитель не раскрывает.

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