Seasonic выпустила уникальный кабель для RTX 4090

Компания Seasonic в ближайшем будущем представит свои совершенно новые кабели питания 12VHPWR с углом изгиба под 90 градусов, которые будут поддерживать текущее и следующее поколение видеокарт. Коннектор 12VHPWR представили относительно неудачно из-за проблем с расплавленным пластиком, которая возникала в случае со слишком высоким напряжением в кабеле. Данная проблема затронула топовые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4090, что очень сильно огорчило геймеров, отдавших за эти видеокарты по 2-3 тысячи долларов. Некоммерческая организация PCI-SIG и производители блоков питания оперативно принялись за устранение этих проблем и внедрили новые спецификации ATX 3.1 / CEM 5.1, что привело к появлению кабеля 12V-2x6.

Этот коннектор и соответствующие кабели будут поставляться и комплектоваться с новейшими блоками питания, чтобы видеокарта не могла расплавить кабель в процессе работы. Seasonic, являясь одним из ведущих производителей блоков питания в отрасли, представила свои совершенно новые кабели питания 12V-2x6 и сообщила, что в ближайшем будущем они поступят в продажу. Эти кабели имеют дизайн с углом изгиба под 90 градусов в форме буквы L. Новые кабели будут поставляться вместе с последними сериями блоков питания ATX 3.1, и владельцы блоков питания Seasonic ATX 3.0 (FOCUS/Vertex/PRIME) также могут бесплатно заказать эти кабели даже в том случае, если они купили БП до релиза нового коннектора. Для этого пользователи должны лишь подтвердить наличие у них упомянутого блока питания Seasonic и видеокарты с интерфейсом коннектора 12VHPWR.
Представлена китайская видеокарта GITSTAR JH920 на 4 ГБ…
Компания GITSTAR, китайский производитель видеокарт для локального рынка, представила совершенно новую ви…
AMD представила видеокарту Radeon PRO W7700…
Вчера компания AMD официально представила видеокарту нового поколения, которую в сети уже прозвали связую…
ASUS отправила необычную видеокарту Dual RTX 4060 Ti в прода…
Уникальная видеокарта ASUS Dual RTX 4060 Ti со слотом для M.2-накопителя наконец-то поступила в продажу, …
NVIDIA готовит GeForce RTX 3050 на 6 ГБ…
Сегодня появилась информация о том, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 на 6 ГБ будет запущена в начал…
NVIDIA отложила релиз Н20 из-за проблем с Китаем…
Сегодня появилась официальная информация о том, что компания NVIDIA задерживает выпуск видеокарты H20, ко…
Рынок видеокарт показал положительный рост впервые с 2020 го…
Рынок видеокарт для ПК демонстрирует существенное восстановление после нескольких лет спада, которые дали…
Seasonic выпустила уникальный кабель для RTX 4090…
Компания Seasonic в ближайшем будущем представит свои совершенно новые кабели питания 12VHPWR с углом изг…
NVIDIA готовит видеокарты RTX 40 с префиксом SUPER…
На прошлой неделе появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует в ближайшем будущем выпустить…
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor