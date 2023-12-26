Seasonic выпустила уникальный кабель для RTX 4090

Компания Seasonic в ближайшем будущем представит свои совершенно новые кабели питания 12VHPWR с углом изгиба под 90 градусов, которые будут поддерживать текущее и следующее поколение видеокарт. Коннектор 12VHPWR представили относительно неудачно из-за проблем с расплавленным пластиком, которая возникала в случае со слишком высоким напряжением в кабеле. Данная проблема затронула топовые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4090, что очень сильно огорчило геймеров, отдавших за эти видеокарты по 2-3 тысячи долларов. Некоммерческая организация PCI-SIG и производители блоков питания оперативно принялись за устранение этих проблем и внедрили новые спецификации ATX 3.1 / CEM 5.1, что привело к появлению кабеля 12V-2x6.

Этот коннектор и соответствующие кабели будут поставляться и комплектоваться с новейшими блоками питания, чтобы видеокарта не могла расплавить кабель в процессе работы. Seasonic, являясь одним из ведущих производителей блоков питания в отрасли, представила свои совершенно новые кабели питания 12V-2x6 и сообщила, что в ближайшем будущем они поступят в продажу. Эти кабели имеют дизайн с углом изгиба под 90 градусов в форме буквы L. Новые кабели будут поставляться вместе с последними сериями блоков питания ATX 3.1, и владельцы блоков питания Seasonic ATX 3.0 (FOCUS/Vertex/PRIME) также могут бесплатно заказать эти кабели даже в том случае, если они купили БП до релиза нового коннектора. Для этого пользователи должны лишь подтвердить наличие у них упомянутого блока питания Seasonic и видеокарты с интерфейсом коннектора 12VHPWR.