Seasonic выпустила уникальный кабель для RTX 4090…

Этот коннектор и соответствующие кабели будут поставляться и комплектоваться с новейшими блоками питания, чтобы видеокарта не могла расплавить кабель в процессе работы. Seasonic, являясь одним из ведущих производителей блоков питания в отрасли, представила свои совершенно новые кабели питания 12V-2x6 и сообщила, что в ближайшем будущем они поступят в продажу. Эти кабели имеют дизайн с углом изгиба под 90 градусов в форме буквы L. Новые кабели будут поставляться вместе с последними сериями блоков питания ATX 3.1, и владельцы блоков питания Seasonic ATX 3.0 (FOCUS/Vertex/PRIME) также могут бесплатно заказать эти кабели даже в том случае, если они купили БП до релиза нового коннектора. Для этого пользователи должны лишь подтвердить наличие у них упомянутого блока питания Seasonic и видеокарты с интерфейсом коннектора 12VHPWR.