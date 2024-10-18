Сегодня официально представили смартфон Honor X7c

Сегодня смартфон Honor X7c был официально представлен, так что пользователи, которые ждали гаджет, могут ознакомиться с полными характеристиками нового гаджета и его ценой. Например, устройство, как сообщали инсайдеры пару недель назад, оснащено 6,77-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость панели достигает 850 нит, при этом она может снижаться до 2 нит в тёмных условиях, что довольно нетипично для смартфонов с HD-дисплеями из доступного ценового сегмента. Фронтальная камера на 8 Мп расположена в отверстии в экране и область вокруг селфи-камеры может отображать уведомления и статус системы при помощи функции Magic Capsule от Honor.

Также Honor X7c имеет степень защиты IP64 от воды и пыли, стереодинамики и разъём для наушников 3,5 мм, а внутри устройства установлен мобильный процессор Snapdragon 685, работающий в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера на тыльной панели имеет разрешение 108 Мп и дополняется 2 Мп сенсором глубины резкости. Работает устройство на прошивке MagicOS 8.0 на базе операционной системы Android 14, а батарея ёмкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. А стоит такой смартфон примерно 220 долларов за базовую версию, так что устройство очень даже интересное и потенциально предоставит пользователю возможность заполучить классный гаджет с разумной стоимостью и приличным набором характеристик. Особенно впечатлила камера.