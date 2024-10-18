Сегодня официально представили смартфон Honor X7c

Сегодня смартфон Honor X7c был официально представлен, так что пользователи, которые ждали гаджет, могут ознакомиться с полными характеристиками нового гаджета и его ценой. Например, устройство, как сообщали инсайдеры пару недель назад, оснащено 6,77-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость панели достигает 850 нит, при этом она может снижаться до 2 нит в тёмных условиях, что довольно нетипично для смартфонов с HD-дисплеями из доступного ценового сегмента. Фронтальная камера на 8 Мп расположена в отверстии в экране и область вокруг селфи-камеры может отображать уведомления и статус системы при помощи функции Magic Capsule от Honor.

Также Honor X7c имеет степень защиты IP64 от воды и пыли, стереодинамики и разъём для наушников 3,5 мм, а внутри устройства установлен мобильный процессор Snapdragon 685, работающий в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера на тыльной панели имеет разрешение 108 Мп и дополняется 2 Мп сенсором глубины резкости. Работает устройство на прошивке MagicOS 8.0 на базе операционной системы Android 14, а батарея ёмкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. А стоит такой смартфон примерно 220 долларов за базовую версию, так что устройство очень даже интересное и потенциально предоставит пользователю возможность заполучить классный гаджет с разумной стоимостью и приличным набором характеристик. Особенно впечатлила камера.
OnePlus запретили продавать в Германии…
Стоит напомнить, что компания OnePlus (и её материнская компания Oppo) ранее оказались вовлечены в затяжн…
Vivo X200 получит более медленную зарядку…
Согласно новым данным, которые были предоставлены достаточно надёжными инсайдерами, новый смартфон Vivo X…
Смартфон HMD Fusion получил модульный дизайн …
Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Fusion, которая, по словам производителя, по…
Samsung представила смартфон Galaxy M05…
Сегодня компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M05 — новейшую модель начального уровня в…
Qualcomm призналась, что её чипы взломали…
На этой неделе компания Qualcomm официально подтвердила, что хакеры воспользовались уязвимостью «нулевого…
Infinix представила доступный смартфон Hot 50…
Как и сообщали ранее инсайдеры, компания Infinix сегодня официально представила свой новый смартфон под н…
Представлен защищенный смартфон Motorola ThinkPhone 25…
Компания Motorola пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью ThinkPhone 25, которая отличается т…
Смартфон TCL 50 Nxtpaper 5G оценили в 220 евро …
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделями TCL 50 Pro Nxtpaper 5G и 50 Nxtpaper 5G, одной из …
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor