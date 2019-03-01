Сегодня в прямом эфире будет представлен смартфон iQOO от vivo

2019-03-01, Автор - Ganibal; Продукт - iQOO от vivo; [103]

Сегодня мы наконец увидим официальное появление нового смартфона iQOO от vivo. Китайская компания запускает первое устройство своего суббренда, оно будет оснащено тремя камерами, Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. Мероприятие начинается в 19:30 по местному времени, в прямом эфире из Шэньчжэня, Китай. Новое устройство станет самым мощным смартфоном vivo на сегодняшний день. Помимо мощного чипсета и оперативной памяти, он также будет обладать функцией быстрой зарядки 44 Вт, которая за 50 минут пополнит батарею емкостью 4000 мАч. Сзади расположится твойная камера на 13 Мп + 12 Мп + 2 Мп, в то время как селфи-камера будет на 12 Мп. Экран будет иметь диагональ 6,41 дюйма и скорее всего, он будет оснащен сканером отпечатков пальцев. Стоимость смартфона будет составлять от 540 долларов.

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