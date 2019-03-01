Сегодня в прямом эфире будет представлен смартфон iQOO от vivo

Сегодня мы наконец увидим официальное появление нового смартфона iQOO от vivo. Китайская компания запускает первое устройство своего суббренда, оно будет оснащено тремя камерами, Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. Мероприятие начинается в 19:30 по местному времени, в прямом эфире из Шэньчжэня, Китай. Новое устройство станет самым мощным смартфоном vivo на сегодняшний день. Помимо мощного чипсета и оперативной памяти, он также будет обладать функцией быстрой зарядки 44 Вт, которая за 50 минут пополнит батарею емкостью 4000 мАч. Сзади расположится твойная камера на 13 Мп + 12 Мп + 2 Мп, в то время как селфи-камера будет на 12 Мп. Экран будет иметь диагональ 6,41 дюйма и скорее всего, он будет оснащен сканером отпечатков пальцев. Стоимость смартфона будет составлять от 540 долларов.