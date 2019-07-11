Sennheiser выпускает первую беспроводную игровую гарнитуру

С GSP 670 Sennheiser представляет свою первую беспроводную игровую гарнитуру. К гарнитуре можно подключить несколько устройств, чтобы вы могли совершать телефонные звонки во время игры одним нажатием кнопки.

GSP 670 оснащен микрофоном с шумоподавлением, который должен минимизировать активный фоновый шум, и может быть приглушен при поднятии руки.

Наушники обеспечивают 20 часов соединения Bluetooth на одну зарядку и до 16 часов соединения с малой задержкой. Поддерживается быстрая зарядка через USB, после семи минут зарядки устройство можно снова использовать в течение двух часов. Амбушюры сделаны из холодного материала, похожего на замшу, что должно препятствовать их прилипанию к коже. Гарнитуру можно настроить на любую форму головы. Цена Sennheiser GSP 670 составляет 349 евро.