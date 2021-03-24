Сенсорный монитор Lenovo ThinkVision T24t оценен в €460

Компания Lenovo представила монитор ThinkVision T24t, который может похвастаться поддержкой сенсорного управления и подставкой для работы в режиме планшета. Новинка также характеризуется 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 4 мс в режиме разгона, кадровой частотой 60 Гц, 99% охватом цветовой палитры sRGB, разъемами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, концентратором USB 3.2 Gen1, 3,5-мм разъемом, портом USB Type-C с подачей энергии мощностью 75 Вт и подключения ноутбука через один кабель и технологией Natural Low Blue Light. Старт продаж намечен на второй квартал года по цене в 460 долларов.