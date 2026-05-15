OpenAI выпустила Codex для смартфонов

Компания OpenAI позволит пользователям получать доступ к Codex, десктопному ИИ-инструменту, который умеет писать код и управлять приложениями на компьютере, прямо из мобильного приложения ChatGPT на телефоне. На фоне резкого роста популярности Claude Code от Anthropic компания OpenAI ускорила развитие своих инструментов и начала активнее догонять конкурента. В рамках этой стратегии она также сократила внимание на второстепенные проекты, включая закрытие некоторых инициатив вроде видеогенератора Sora, и сосредоточилась на развитии корпоративного направления. Одним из ключевых шагов стало недавнее крупное обновление Codex, которое позволило ему управлять приложениями на macOS, что рассматривается как важный этап на пути к созданию полноценного «суперприложения».

Теперь Codex можно запускать через ChatGPT на смартфоне и использовать его для удалённого управления задачами на компьютере. Через телефон пользователь может просматривать все активные сессии, проверять результаты работы, одобрять команды, переключать модели или запускать новые задачи в Codex. При этом файлы, доступы, разрешения и локальные настройки остаются на компьютере, где работает Codex, а на телефон в реальном времени передаются обновления, включая скриншоты, вывод терминала, изменения в коде, результаты тестов и запросы на подтверждение действий. Звучит крайне интересно, особенно на фоне того, как сейчас развивается искусственный интеллект.
