Представлен бюджетный смартфон Vivo T5e

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vivo T5e, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе UNISOC T7225 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP. Новинку также оснастили 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой до 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слотом для памяти microSD объемом до 2 ТБ, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт и обратной проводной зарядки, тыльной панелью из композитного материала, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, портом USB Type-C, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, а также предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 145 долларов.