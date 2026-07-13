Представлен смартфон Acer Sospiro A15 с дополнительным экраном

Новинку также оснастили 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, тыльной камерой на 64 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T615 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 16, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, модулем NFC, разъемом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом и защитой от влаги в соответствии со стандартом IP64. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.