Смартфон iQOO 15T появился в продаже

Компания iQOO дала старт китайским продажам смартфона iQOO 15T, рекомендованная цена которого составляет эквивалент 555 долларов за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Однако со скидками на старте продаж новинку можно приобрести от 420 долларов.

За эти деньги смартфон предлагает топовый 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition, фирменный игровой чип Q3, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-память UFS 4.1, 6,82-дюймовый OLED-дисплей BOE Q10+ с разрешением 3186:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления 8T LTPO от 1 до 144 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и ШИМ-затемнением с частотой 2592 Гц, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, тыльную камеру с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, металлический корпус и защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.