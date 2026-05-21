Смартфон iQOO 15T появился в продаже

Компания iQOO дала старт китайским продажам смартфона iQOO 15T, рекомендованная цена которого составляет эквивалент 555 долларов за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Однако со скидками на старте продаж новинку можно приобрести от 420 долларов.

За эти деньги смартфон предлагает топовый 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition, фирменный игровой чип Q3, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-память UFS 4.1, 6,82-дюймовый OLED-дисплей BOE Q10+ с разрешением 3186:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления 8T LTPO от 1 до 144 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и ШИМ-затемнением с частотой 2592 Гц, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, тыльную камеру с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, металлический корпус и защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.
iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму - её уже производ…
Apple постепенно прокачивает линейку смартфонов iPhone передовыми технологиями в области мобильной фотогр…
Представлен смартфон HONOR Play 11 Plus 5G …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов среднебюджетной моделью Play 11 Plus 5G, в основе которой…
Vivo Y600 Pro показали на рендерах …
Компания Vivo опубликовала качественные изображения смартфона Y600 Pro, который будет представлен уже 27 …
iPhone Fold всё же получит складку по центру дисплея…
На протяжении многих лет компания Apple старательно избегала выхода на рынок складных смартфонов, и основ…
Смартфоны OPPO Reno 16 засветились в Европе …
В базах данных сразу нескольких международных сертификационных ведомств обнаружились упоминания смартфоно…
realme 16 Pro получили интеграцию Алисы…
realme и Яндекс объявили о расширенной интеграции Алисы в смартфонах серии realme 16 Pro для российского …
Как безопасно продать iPhone и не оставить данные…
Продажа iPhone давно перестала быть чем-то сложным. Но, как это обычно бывает, большинство проблем воз…
POCO X8 Pro и X8 Pro Max официально стартовали в России…
POCO в России представила два новых смартфона — X8 Pro и X8 Pro Max, которые ориентированы на высокую про…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor