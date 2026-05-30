Серия Huawei Mate 80 очень хорошо продается

Компания Huawei отчиталась об успехах смартфонов серии Mate 80, которые были выпущены в Китае в конце прошлого года. Сообщается, что на одном только китайском рынке было реализовано более 6 миллионов устройств. Недавно новинки вышли на международный рынок, но данных о глобальных продажах пока нет.

Напомним, что оцененный в России в 100 тысяч рублей HUAWEI Mate 80 Pro имеет в своем оснащении фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 6,75-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2832:1280 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 1440 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS и объектив с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 48 Мп (оптическая стабилизация и телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом) и 40 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5750 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 100 Вт, 50 Вт и 18 Вт соответственно, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.
