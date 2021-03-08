Серия Nubia RedMagic 6 запущена в Китае

Nubia выпустила на рынок Китая новую серию RedMagic 6, в которую вошли модель RedMagic 6, RedMagic 6 Pro и специальная версия с прозрачной задней крышкой RedMagic 6 Pro Special Edition. Предварительный заказ уже доступен и продлиться до 10 марта. Когда серия будет доступна для других стран пока не сообщается.

Nubia RedMagic 6

  • 8 ГБ + 128 ГБ - 3799 юаней (588 долларов)
  • 12 ГБ + 128 ГБ - 4099 юаней (634 доллара)
  • 12 ГБ + 256 ГБ - 4399 юаней (680 долларов)

Nubia RedMagic 6 Pro

  • 12 ГБ + 128 ГБ - 4399 юаней (680 долларов)
  • 12 ГБ + 256 ГБ - 4799 юаней (741 доллар)
  • 16 ГБ + 256 ГБ - 5299 юаней (819 долларов)

Nubia RedMagic 6 Pro Special Edition

  • 16 ГБ + 256 ГБ - 5599 юаней (865 долларов)
  • 18 ГБ + 512 ГБ - 6599 юаней (1020 долларов)
Комментарии и отзывы Nubia RedMagic 6
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