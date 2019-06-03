Серия смартфонов Huawei Mate 30 получат чип Kirin 985 и фирменную систему HongMeng OS

Несмотря на проблемы с правительством США, компания Huawei во всю работает над флагманской серией смартфонов Huawei Mate 30.

Флагманская серия, как и предполагалась ранее, выйдет с новым фирменным процессором HiSilicon Kirin 985. Всё благодаря тайваньской компании TSMC, которая в отличие от своих американских и английских коллег, не отказалась сотрудничать с Huawei.

В Китае смартфоны дебютируют с собственной операционной системой HongMeng OS, а вот на глобальном рынке это пока ещё под вопросом. Предположительно, устройства представят 22 сентября. В новую серию войдут Mate 30 и Mate 30 Pro. Подробностей о младшей модели пока нет, в вот старшая, по слухам, получит 6.71-дюймовый OLED-дисплей производства компании BOE, аккумулятор на 4200 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт и специальную версию с поддержкой 5G.