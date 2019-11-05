Серия телевизоров Xiaomi Mi TV 5

Компания Xiaomi анонсировала три телевизора, разными размера: 55, 65 и 75 дюймов.

Новую линейку телевизоров оснастили стереодинамиками Dolby Audio, технологией DTS HD Sound.

Телевизоры могут похвастаться тонкими рамками вокруг экранов.

Работают устройства на 12 нанометровом процессоре Amlogic T972 в паре 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ.

Цены