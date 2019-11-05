Серия телевизоров Xiaomi Mi TV 5

Компания Xiaomi анонсировала три телевизора, разными размера: 55, 65 и 75 дюймов.
Новую линейку телевизоров оснастили стереодинамиками Dolby Audio, технологией DTS HD Sound.
Телевизоры могут похвастаться тонкими рамками вокруг экранов.
Работают устройства на 12 нанометровом процессоре Amlogic T972 в паре 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ.
Цены
- Xiaomi Mi TV 5 55″ — 428$
- Xiaomi Mi TV 5 65″ — 570$
- Xiaomi Mi TV 5 75″ — 1141$
- Xiaomi Mi TV 5 Pro 55″ — 537$
- Xiaomi Mi TV 5 Pro 65″ — 713$
- Xiaomi Mi TV 5 Pro 75″ — 1427$