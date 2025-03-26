Сервис Google Maps получил очень важный апдейт

Компания Google планирует кардинально обновить функцию «Хронология» в Google Maps (ранее она называлась «История местоположения»), которая позволяет пользователям просматривать свои перемещения за любой день, при условии, что у них был с собой смартфон на Android. Для одних эта функция кажется удобной, а для других — пугающей с точки зрения конфиденциальности. В ближайшие месяцы Google полностью изменит принцип работы этого сервиса. Теперь данные будут храниться исключительно на устройстве пользователя (да, раньше они хранились на стороне компании), если он включит эту функцию, и перестанут загружаться на серверы компании. Это большой шаг в сторону защиты приватности, но в ходе перехода произошла серьёзная ошибка.

Google случайно удалила данные «Хронологии» у некоторых пользователей и восстановить их невозможно, если только человек заранее не создал зашифрованную резервную копию в облаке. Однако, скорее всего, таких пользователей оказалось очень мало, и большинство потеряло свои данные навсегда. Представитель Google заявил, что это произошло из-за технического сбоя, а не ошибки пользователей или намеренного изменения политики. Тем не менее, для тех, кто потерял свою историю перемещения, такие объяснения вряд ли станут утешением. Единственная хорошая новость — компания точно знает, кто пострадал, и уже разослала им письма с объяснением ситуации. Если вы не получили такого уведомления, значит, ваши данные в безопасности.