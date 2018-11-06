Сгибающийся смартфон Samsung Galaxy F получит 512 ГБ памяти

Профильное издание SamMobile поделилось подробностями о сгибающемся смартфоне Samsung Galaxy F, официальный анонс которого должен состояться на этой неделе. Если верить источнику, аппарат получит 512 ГБ флэш-памяти, слот для двух SIM-карт, топовый процессор Snapdragon 8510, который еще не был представлен официально, 8 или 10 ГБ оперативной памяти, серебристую расцветку корпуса, а также аккумулятор емкостью от 3000 до 6000 мАч. Напомним, что недавно Samsung выпустила карту памяти microSD EVO Plus на 512 ГБ, скорость чтения данных которой достигает 100 МБ/с, а скорость записи – до 90 МБ/с. Пока единственным смартфоном корейского гиганта с поддержкой столь емких карт памяти является Galaxy Note 9.