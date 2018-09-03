Sharkoon анонсировала компьютерный корпус Night Shark

Состоялся анонс нового корпуса Sharkoon Night Shark для игровых систем, который выполнен из закаленного стекла. Корпус в черном цвете поддерживает платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Внутри можно разместить до трех накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и до пяти устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма, а также есть семь посадочных мест для карт расширения. Габариты устройства составляют: 503 * 210 * 475 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, по два порта USB 2.0 и USB 3.0. О стоимости новинки пока не сообщается.