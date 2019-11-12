Sharkoon анонсирует игровую клавиатуру SGK5

Sharkoon Technologies представляет SKILLER SGK5, резиновую клавиатуру с подсветкой RGB для геймеров. Клавиатура оснащена поддержкой одновременного нажатия клавиш, удобными мультимедийными клавишами и съемной подставкой для запястий. SKILLER SGK5 имеет фоновую подсветку RGB с шестью зонами и диапазоном 16,8 миллионов цветов. Световые эффекты можно выбрать с помощью специальных клавиш, даже без использования программного обеспечения. Для более персонализированных эффектов доступно бесплатное скачивание программного обеспечения, которое позволяет изменять освещение по желанию.

Как правило, резиновые купольные клавиатуры имеют только 2-клавишное переключение, при котором одновременно может быть зарегистрировано максимум два нажатия клавиш. Тем не менее, благодаря n-клавишному переключению SKILLER SGK5, можно одновременно нажимать несколько клавиш. Съемная подставка для запястий SKILLER SGK5 может быть легко закреплена на клавиатуре и обеспечивает оптимальный комфорт при печати. Если упор для запястья не нужен, его можно легко снять.

Цена и доступность:

Sharkoon SKILLER SGK5 доступен по рекомендованной производителем цене 39,99 евро.