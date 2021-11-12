Sharkoon представила клавиатуру SKILLER SGK50 S4

Компания Sharkoon представила механическую клавиатуру SKILLER SGK50 S4. Особенностью клавиатуры является возможность горячей замены клавиш. Для замены переключателей в комплекте есть специальный инструмент.

Все переключатели отличаются надежность до 70 миллионов нажатий. С помощью встроенного программного обеспечения пользователь может сохранить игровые макросы до 16 профилей. RGB-подсветка освещает всю клавиатуру, ее также можно настроить с помощью ПО.

Клавиатура SKILLER SGK50 S4 имеет 60% конфигурацию, благодаря чему пользователь получает больше рабочего и игрового пространства. Для удобства модель оснащена ножками для регулировки угла наклона клавиатуры.

Кроме доступных трех видов переключателей к клавиатуре SKILLER SGK50 S4, компания Sharkoon предлагает геймерам еще 8 наборов (по 35 клавиш) различных переключателей Kailh и Gateron.

Клавиатура Sharkoon SKILLER SGK50 S4 будет доступна по рекомендованной цене 69,90 евро, другие комплекты переключателей можно приобрести отдельно.