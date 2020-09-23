Sharkoon представила корпус ELITE SHARK CA300T с элегантным дизайном

Sharkoon представила корпус ELITE SHARK CA300T. Корпус выделяется на фоне других тем, что передняя панель имеет геометрический вырез. Боковые панели изготовлены из закаленного стекла. Заявлена совместимость с материнскими платами Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX.

В корпусе предварительно установлены три вентилятора с RGB-подсветкой на передней панели и один такой же на задней панели. Корпус Sharkoon ELITE SHARK CA300T обеспечивает широкую совместимость с системами жидкостного охлаждения. 420 мм радиатор можно установить спереди, а радиатор 360 мм можно установить под верхней панелью.

Панель ввода расположена с боковой стороны корпуса, есть кнопка питания, перезагрузки, 3,5 мм аудиоразъем, два разъема USB 3.0 и USB-C. CA300T поддерживает установку видеокарты длиной до 425 мм, высота башенного кулер ограничена 165 мм.

Корпус Sharkoon ELITE SHARK CA300T доступен для заказа по цене 149 евро.