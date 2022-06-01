Sharkoon представила корпус TK5M RGB

Компания Sharkoon представила свой новый корпус - TK5M RGB. Это компактный корпус ATX с современной сетчатой ​​передней панелью, четырьмя предварительно установленными 120-мм вентиляторами и портом USB-C Type.

Sharkoon TK5M RGB оснащен воздухопроницаемой сетчатой ​​передней панелью. Три вентилятора обеспечивают оптимизированный забор воздуха. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов.

В TK5M RGB можно устанавливать высокопроизводительные компоненты: видеокарты длиной до 310 мм, процессорные кулеры высотой до 157 мм и блоки питания длиной до 175 мм. Совместимость с материнскими платами mini-ITX, micro-АТХ, АТХ форм-фактора.

Цену корпуса Sharkoon TK5M RGB составляет 69 евро.