Sharkoon представила новый корпус TG6 RGB Mid-Tower

Sharkoon Technologies является международным поставщиком компонентов и периферийных устройств для ПК, представляет новый корпус ATX, TG6 RGB.
Четыре предварительно установленных 120-миллиметровых адресуемых вентилятора RGB обеспечивают необходимый поток воздуха. Три из них находятся в передней части корпуса и один сзади. Благодаря новой модульной конструкции рамы винты не видны.
Прорезиненные точки контакта и лопасти аэродинамического вентилятора обеспечивают бесшумную работу и высокую скорость воздушного потока. Опционально, три дополнительных 120-миллиметровых или два 140-миллиметровых вентилятора могут быть установлены под верхней панелью. Чтобы защитить вентиляторы и оборудование от пыли и грязи, верхняя, нижняя и передняя панели оснащены съемными фильтрами, а фильтр верхней панели прикреплен магнитно.
Не только боковая панель, но и передняя часть TG6 RGB изготовлена из закаленного стекла, что обеспечивает беспрепятственный обзор установленного оборудования.
TG6 RGB предлагает достаточно места для таких компонентов, как видеокарты длиной до 40 сантиметров, процессорный кулер высотой до 16,7 сантиметров и источники питания с максимальной длиной до 20,5 сантиметров. Кроме того, в корпусе ПК умещается до трех 3,5-дюймовых или четырех 2,5-дюймовых дисков.