Sharkoon представила новый корпус TG6 RGB Mid-Tower

Sharkoon Technologies является международным поставщиком компонентов и периферийных устройств для ПК, представляет новый корпус ATX, TG6 RGB.

Четыре предварительно установленных 120-миллиметровых адресуемых вентилятора RGB обеспечивают необходимый поток воздуха. Три из них находятся в передней части корпуса и один сзади. Благодаря новой модульной конструкции рамы винты не видны.

Прорезиненные точки контакта и лопасти аэродинамического вентилятора обеспечивают бесшумную работу и высокую скорость воздушного потока. Опционально, три дополнительных 120-миллиметровых или два 140-миллиметровых вентилятора могут быть установлены под верхней панелью. Чтобы защитить вентиляторы и оборудование от пыли и грязи, верхняя, нижняя и передняя панели оснащены съемными фильтрами, а фильтр верхней панели прикреплен магнитно.

Не только боковая панель, но и передняя часть TG6 RGB изготовлена ​​из закаленного стекла, что обеспечивает беспрепятственный обзор установленного оборудования.

TG6 RGB предлагает достаточно места для таких компонентов, как видеокарты длиной до 40 сантиметров, процессорный кулер высотой до 16,7 сантиметров и источники питания с максимальной длиной до 20,5 сантиметров. Кроме того, в корпусе ПК умещается до трех 3,5-дюймовых или четырех 2,5-дюймовых дисков.