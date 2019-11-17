Sharkoon представила игровую клавиатуру SKILLER SGK5

2019-11-17, Автор - Ramil; Продукт - SKILLER SGK5; [34]
В SKILLER SKK5 поддерживается одновременное нажатие клавиш, позволяющее одновременно нажимать многочисленные клавиши. SGK5 включает в себя съемную подставку для запястий, она крепится с помощью магнита.

Sharkoon оснастила SKILLER SGK5 специальными клавишами для световых эффектов, макросов и игровых профилей, которые находятся в верхней части клавиатуры. Два регулятора расположены в верхнем правом углу клавиатуры для управления громкостью звука и яркостью светодиодов. Клавиатура доступна по рекомендованной цене 39.99 евро.

Комментарии и отзывы SKILLER SGK5
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