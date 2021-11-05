Sharkoon представляет клавиатуру SKILLER SGK50 S4 60%

Компактная компоновка на 60 процентов экономит значительное пространство на столе, позволяя перемещать мышь более свободно, а клавиатуру можно расположить более удобно во время игры. Благодаря множественному назначению клавиш предоставляются все функции клавиатуры TKL. Это означает, что SKILLER SGK50 S4 по-прежнему может демонстрировать полную функциональность благодаря своему удобному и компактному размеру.
Всего доступно три типа переключателей от бренда Kailh: линейный красный переключатель с незаметной точкой срабатывания, который, благодаря своей низкой рабочей силе, в первую очередь предназначен для геймеров; тактильный коричневый переключатель с точкой срабатывания, которая не слышна, но ощущается, и поэтому подходит как для игр, так и для офисной работы; и щелкающий синий переключатель, который особенно подходит для плодовитых писателей, которые предпочитают ощущения пишущей машинки. Все переключатели имеют ход до точки срабатывания 1,9 миллиметра и усилие срабатывания 50 грамм, а также имеют рабочий цикл 70 миллионов нажатий клавиш.