Sharkoon представляет клавиатуру SKILLER SGK50 S4 60%

Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств для ПК, представляет SKILLER SGK50 S4 - первую механическую 60-процентную клавиатуру Sharkoon. Функция горячей замены позволяет легко устанавливать и снимать переключатели, поддерживаются все переключатели с 3 и 5 контактами. Типичные для Sharkoon переключатели Kailh уже предустановлены на клавиатуре: линейные красные переключатели, тактильные коричневые переключатели или щелкающие синие переключатели. Но если предпочтительны переключатели Gateron с заводской смазкой, их можно приобрести отдельно с набором переключателей Sharkoon. Клавиатура имеет две пары ножек, поэтому ее можно расположить под тремя разными углами. Кроме того, два макроса, содержащие до 16 макрокоманд, могут быть записаны или перезаписаны без использования какого-либо отдельного программного обеспечения.

Компактная компоновка на 60 процентов экономит значительное пространство на столе, позволяя перемещать мышь более свободно, а клавиатуру можно расположить более удобно во время игры. Благодаря множественному назначению клавиш предоставляются все функции клавиатуры TKL. Это означает, что SKILLER SGK50 S4 по-прежнему может демонстрировать полную функциональность благодаря своему удобному и компактному размеру.

Всего доступно три типа переключателей от бренда Kailh: линейный красный переключатель с незаметной точкой срабатывания, который, благодаря своей низкой рабочей силе, в первую очередь предназначен для геймеров; тактильный коричневый переключатель с точкой срабатывания, которая не слышна, но ощущается, и поэтому подходит как для игр, так и для офисной работы; и щелкающий синий переключатель, который особенно подходит для плодовитых писателей, которые предпочитают ощущения пишущей машинки. Все переключатели имеют ход до точки срабатывания 1,9 миллиметра и усилие срабатывания 50 грамм, а также имеют рабочий цикл 70 миллионов нажатий клавиш.

Комментарии и отзывы Sharkoon SKILLER SGK50 S4 60%
Клавиатура SteelSeries Apex 3 TKL…
Клавиатура SteelSeries Apex 3 TKLSteelSeries представила клавиатуру Apex 3 TenKeyLess (TKL) - первую водонепроницаемую игровую клавиатуру …
Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с мак…
Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макНе так давно стартовали продажи игровой клавиатуры SVEN KB-G9500 с переключателями Outemu Blue с четким о…
Angry Miao выпускает механическую клавиатуру CYBERBOARD R3…
Angry Miao выпускает механическую клавиатуру CYBERBOARD R3Angry Miao официально выпустила новое поколение пользовательских механических клавиатур CYBERBOARD R3. Он…
Logitech представила компактную MX Keys Mini…
Logitech представила компактную MX Keys MiniК сожалению, у нас нет большого выбора компактных клавиатур — многие из них являются механическими клавиа…
Игровая клавиатура Sharkoon Skiller SGK60 с переключателями …
Игровая клавиатура Sharkoon Skiller SGK60 с переключателями Sharkoon представила свою новую игровую клавиатуру Skiller SGK60, оснащенную трехблочной клавиатурой с му…
Представлены клавиатуры Logitech MX Keys Mini и MX Keys Mini…
Представлены клавиатуры Logitech MX Keys Mini и MX Keys MiniLogitech представила новые модели клавиатур – MX Keys Mini и MX Keys Mini для Mac. Эти беспроводные клави…
Игровая аналоговая клавиатура Wooting 60HE…
Игровая аналоговая клавиатура Wooting 60HEПроизводитель клавиатур Wooting выпускает аналоговую клавиатуру Wooting 60HE. Аналоговый ввод с полным дв…
Механическая клавиатура Angry Miao CYBERBOARD R3…
Механическая клавиатура Angry Miao CYBERBOARD R3Angry Miao представила свое последнее творение в виде механической клавиатуры CYBERBOARD R3, которая дост…
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Обзор SVEN KB-G9600. Мембранная игровая клавиатура с макросамиОбзор SVEN KB-G9600. Мембранная игровая клавиатура с макросами
Обзор ASUS ROG Claymore II. Модульная беспроводная игровая клавиатураОбзор ASUS ROG Claymore II. Модульная беспроводная игровая клавиатура
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
Лучшая игровая клавиатура 2021 года. Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USBЛучшая игровая клавиатура 2021 года. Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor