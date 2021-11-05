Sharkoon представляет клавиатуру SKILLER SGK50 S4 60%

Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств для ПК, представляет SKILLER SGK50 S4 - первую механическую 60-процентную клавиатуру Sharkoon. Функция горячей замены позволяет легко устанавливать и снимать переключатели, поддерживаются все переключатели с 3 и 5 контактами. Типичные для Sharkoon переключатели Kailh уже предустановлены на клавиатуре: линейные красные переключатели, тактильные коричневые переключатели или щелкающие синие переключатели. Но если предпочтительны переключатели Gateron с заводской смазкой, их можно приобрести отдельно с набором переключателей Sharkoon. Клавиатура имеет две пары ножек, поэтому ее можно расположить под тремя разными углами. Кроме того, два макроса, содержащие до 16 макрокоманд, могут быть записаны или перезаписаны без использования какого-либо отдельного программного обеспечения.

Компактная компоновка на 60 процентов экономит значительное пространство на столе, позволяя перемещать мышь более свободно, а клавиатуру можно расположить более удобно во время игры. Благодаря множественному назначению клавиш предоставляются все функции клавиатуры TKL. Это означает, что SKILLER SGK50 S4 по-прежнему может демонстрировать полную функциональность благодаря своему удобному и компактному размеру.

Всего доступно три типа переключателей от бренда Kailh: линейный красный переключатель с незаметной точкой срабатывания, который, благодаря своей низкой рабочей силе, в первую очередь предназначен для геймеров; тактильный коричневый переключатель с точкой срабатывания, которая не слышна, но ощущается, и поэтому подходит как для игр, так и для офисной работы; и щелкающий синий переключатель, который особенно подходит для плодовитых писателей, которые предпочитают ощущения пишущей машинки. Все переключатели имеют ход до точки срабатывания 1,9 миллиметра и усилие срабатывания 50 грамм, а также имеют рабочий цикл 70 миллионов нажатий клавиш.