Sharkoon выпускает механическую низкопрофильную клавиатуру с RGB

Благодаря элегантному элегантному PureWriter TKL RGB, Sharkoon представляет клавиатуру на все случаи жизни, которая в дополнение к инновационным механическим переключателям в сверхтонком дизайне теперь выделяется непрерывно регулируемой подсветкой RGB в 16,8 миллионах цветов.Благодаря отсутствующему числовому блоку бескаркасная клавиатура имеет компактный дизайн, всего 355 мм в длину, ширину 127 мм и только 23 мм в высоту, когда ножки складываются, делая ее как можно более плоской. С весом всего 503 грамма плюс два USB-кабеля длиной 50 см и 150 см, их очень легко транспортировать и - независимо от того, в поездке вы или в офисе - ей можно использовать где угодно.