Sharkoon выпустил новый корпус TG7M RGB

Sharkoon Technologies — международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств представил корпус для ПК TG7M RGB, который должен соответствовать корпусам более высокого класса.

Помимо воздухопроницаемой сетчатой ​​передней панели, в корпусе есть четыре предустановленных 120-миллиметровых вентилятора RGB PWM. В качестве первого корпуса в серии 360-миллиметровый радиатор можно установить не только за передней панелью TG7M RGB, но и под верхней панелью. Видеокарты можно установить вертикально в корпус с помощью приобретаемого отдельно комплекта. В дополнение к двум портам USB 3.0 на панели ввода-вывода также имеется порт USB-C 3.2 Gen 2.

TG7M RGB специально разработан для эффективного охлаждения: помимо сетчатой ​​решетки на передней панели в корпусе предустановлены четыре 120-миллиметровых вентилятора PWM RGB: три спереди и один сбоку.

Три вентилятора с длиной от края до края 120 миллиметров также могут быть установлены под верхней панелью. В зависимости от установленного оборудования, размера материнской платы и высоты оперативной памяти под верхней панелью остается не менее 5 сантиметров свободного пространства. За передней панелью есть место для радиатора высотой до 6 сантиметров.

Как и у предыдущих моделей серии, TG7M RGB имеет боковую панель из закаленного стекла. Передняя панель обрамлена слева и справа металлическим крылом светло-серого цвета, закругляющим острые грани корпуса. Прокладка кабелей внутри корпуса с несколькими проходами для кабелей должна обеспечивать беспрепятственный обзор установленного оборудования.

С помощью регулятора RGB на материнской плате с распиновкой 5 VDG или 5 VD-coded-G подсветку можно настроить по желанию. За боковой панелью из закаленного стекла также находится туннель блока питания с окошком для постоянного обзора.
Комментарии и отзывы Sharkoon TG7M RGB
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