Sharkoon выпустила механические клавиатуры PureWriter White RGB и PureWriter TKL RGB

Компания Sharkoon объявила о выпуске новых механических клавиатур PureWriter RGB и PureWriter TKL RGB.

PureWriter RGB оснащена низкопрофильными переключателями Kailh. Они имеют небольшое расстояние срабатывания до 1,5 мм. Частота опроса составляет 1000 Гц. Модель подходит как для игр, так и для работы.

Пользователи также могут выбирать между двумя типами переключателей Kailh — Kail Choc Red и Kailh Choc Blue. Обе версии оснащены RGB-подсветкой состоящей из 16,8 миллионов цветов. Подсветку можно настроить без ПО. К клавиатуре прилагаются два съемных USB-кабеля разной длины.

Цена клавиатуры PureWriter White RGB составляет 85 евро, а версия PureWriter TKL RGB обойдется в 75 евро.
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