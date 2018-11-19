Sharp 2019 Новая конференция

Компания Sharp собирается провести мероприятие 27 ноября и уже разослала приглашения представителям СМИ. На конференции будет представлен новые продукты, среди которых будет анонсированный на выставке IFA 2018 смартфон Sharp Aquos Zero, первый смартфон Sharp с экраном OLED.

Производитель детально расскажет о телевизорах разрешением 8К второго поколения. О линейке Sharp Aquos 8K UHD, в которую войдут модели с экранами диагональю 60, 70 и 80 дюймов. Телевизоры оснащены новым процессором обработки изображения, который вдвое превосходит предшественника по производительности. Sharp озвучит цены и точную дату выхода.