Sharp 2019 Новая конференция

2018-11-19, Автор - Anna; Продукт - Sharp; [118]
Компания Sharp собирается провести мероприятие 27 ноября и уже разослала приглашения представителям СМИ. На конференции будет представлен новые продукты, среди которых будет анонсированный на выставке IFA 2018 смартфон Sharp Aquos Zero, первый смартфон Sharp с экраном OLED.

Производитель детально расскажет о телевизорах разрешением 8К второго поколения. О линейке Sharp Aquos 8K UHD, в которую войдут модели с экранами диагональю 60, 70 и 80 дюймов. Телевизоры оснащены новым процессором обработки изображения, который вдвое превосходит предшественника по производительности. Sharp озвучит цены и точную дату выхода.

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