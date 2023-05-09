Sharp Aquos R8 Pro получил 240-Гц экран

Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью Aquos R8 Pro, которая основана на флагманской 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинку оснастили сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 47 Мп (дюймовый сенсор) и 1,9 Мп, селфи-камерой на 12,6 Мп, 6,6-дюймовым OLED-дисплеем (выполнен по технологии IGZO) с разрешением WUXGA+, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 2000 кд/кв.м и подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной ОС Android 13 с обновлениями вплоть до Android 16.

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