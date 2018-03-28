Sharp Aquos S3 не удивил пользователей

Официально представлен мобильный телефон Sharp Aquos S3, который на этот раз не удивил никого. Если раньше производитель демонстрировал какие-то дикие варианты дизайна, от которых даже у самого крутого знатока мобильного рынка челюсть отвисала, то теперь продукт вовсе не порадовал. У него на передней панели имеется вставка черного пластика, которая немного закрывает часть дисплея. Это сейчас мода такая, я понимаю, но нужно как-то думать своей головой, а не просто копировать яблочный дизайн. Второй момент — камера на тыльной панели прямо выпирает за пределы корпуса. Не думаю, что это будет хорошее решение для повседневного использования, ведь класть гаджет на тыльную панель неудобно, а на лицевую, экраном вниз, тоже как-то не очень хочется. Вот и получается смартфон со странным дизайном, который никто не купит.