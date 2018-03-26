Sharp Aquos S3 покажут 28 марта

Появилась официальная информация о том, что мобильный телефон Sharp Aquos S3 анонсируют уже 28 марта. Устройство выглядит довольно привлекательно, есть ощущение, что продукт разрабатывали как что-то новое на рынке. Да, гаджет будет копировать дизайн яблочного флагмана, это без всякого сомнения, но есть надежда, что производитель сделал это с умом и добавил что-то свое. Если да, то устройство будет пользоваться спросом среди пользователей, если же нет, то будет выпущен очередной скучный клон, от которого ничего хорошего ждать не стоит. Все же, на современном рынке столько смартфонов с бровью в верхней части экрана, что даже говорить не хочется. Будем надеяться, что японская компания более умно подойдет к вопросу внешнего вида. До 28 марта осталось совсем чуть-чуть времени, подождем.